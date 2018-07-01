toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

Мораєс: Загалом задоволений підготовкою Шахтаря до нового сезону

08:10 5 Читать на русском
Мораєс: Загалом задоволений підготовкою Шахтаря до нового сезону
Мораєс у матчі проти ЦСКА Софія /офіційний сайт Шахтаря

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував нульову нічию у товариському матчі проти ЦСКА Софія (0:0)

"Для мене це особлива зустріч, адже ми грали з клубом, де я провів гарний період своєї кар’єри. Сьогодні зустрів багато друзів, був прийнятий фанатами, що наспівували моє ім’я. Однак футбол є футбол, і на полі ЦСКА для мене передусім суперник. Гра вийшла важкою.

Шахтар та софійський ЦСКА зіграли у нульову нічию в товариському поєдинку

Далися взнаки й навантаження на зборах, і спека. ЦСКА добре оборонявся, але ми намагались комбінувати, непогано діяли. Єдине, що не вдалося, то це забити.

Загалом задоволений підготовкою. Команда відмінно попрацювала, я був здивований високим рівнем кваліфікації футболістів, тренерів, усього персоналу, який нам допомагав. Попереду другий етап, де потрібно також докладати чималих зусиль, аби бути готовими до сезону", – цитує Мораєса офіційний сайт "гірників".

Калініченко розповів, для чого Шахтар підписав Жуніора Мораєса

Товариські матчі

Шахтар - ЦСКА Софія: Субота 30 червня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 0
ЦСКА Софія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Шахтар - ЦСКА Софія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ЧС-2018: топ-10 гравців групового етапу – версія FourFourTwo
    ЧС 2018 — 30 черв1632 ЧС-2018: топ-10 гравців групового етапу – версія FourFourTwo
16
год
:
16
хв
Іспанія
17:00
Росія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук