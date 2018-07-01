Мораєс: Загалом задоволений підготовкою Шахтаря до нового сезону

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував нульову нічию у товариському матчі проти ЦСКА Софія (0:0)

"Для мене це особлива зустріч, адже ми грали з клубом, де я провів гарний період своєї кар’єри. Сьогодні зустрів багато друзів, був прийнятий фанатами, що наспівували моє ім’я. Однак футбол є футбол, і на полі ЦСКА для мене передусім суперник. Гра вийшла важкою.

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Далися взнаки й навантаження на зборах, і спека. ЦСКА добре оборонявся, але ми намагались комбінувати, непогано діяли. Єдине, що не вдалося, то це забити.

Загалом задоволений підготовкою. Команда відмінно попрацювала, я був здивований високим рівнем кваліфікації футболістів, тренерів, усього персоналу, який нам допомагав. Попереду другий етап, де потрібно також докладати чималих зусиль, аби бути готовими до сезону", – цитує Мораєса офіційний сайт "гірників".

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