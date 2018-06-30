Шахтар та софійський ЦСКА зіграли у нульову нічию в товариському поєдинку

ЧС 2018 — 19:11 3444
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Франція – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 – як це було
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ЧС-2018: Франція перестріляла Аргентину і вийшла у чвертьфінал, Мессі прощається з мрієюЧС 2018 — 18:53 2336
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ЧС-2018: топ-10 гравців групового етапу – версія FourFourTwoЧС 2018 — 14:38 1239
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VAR на ЧС-2018: як виглядала б 1/8 фіналу без відеоасистента – значно слабші суперники для Мессі та РоналдуЧС 2018 — 12:30 2525
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Уругвай – Португалія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018ЧС 2018 — 08:30 4189
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