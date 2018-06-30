Шахтар та софійський ЦСКА зіграли у нульову нічию в товариському поєдинку

"Гірники" не змогли обіграти софійський ЦСКА у рамках підготовки до нового сезону.

Поєдинок закінчився сухою нічиєю. Відзначимо, що Давід Хочалава та Фернандо отримали пошкодження та були змушені покинути поле ще у першому таймі.

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Шахтар – ЦСКА Софія 0:0

Шахтар (перший тайм): Шевченко, Данченко, Кривцов, Хочолава (Ордець, 21), Бутко, Піхальонок, Степаненко, Дентіньо, Коваленко, Фернандо (Зубков, 39), Тотовицький.

(другий тайм): Кудрик, Додо, Ордець, Ракицький, Матвієнко, Малишев, Патрік, Зубков, Коваленко (Дентіньо, 61, Тотовицький, 76), Болбат, Мораєс.

Огляд матчу: