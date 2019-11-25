toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Мораєс визнаний найкращим гравцем 15-го туру УПЛ

12:52 51 Читать на русском
Мораєс визнаний найкращим гравцем 15-го туру УПЛ
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця 15-го туру Favbet Ліги.

11’ Жуніор Мораєс
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік
 
Микита Татарков 25’
11’ Жуніор Мораєс
25’ Микита Татарков
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс визнаний найкращим гравцем 15-го туру УПЛ за рішенням експертної ради, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Феєрична битва Давида та Голіафа у відеоогляді матчу Шахтар – Львів – 4:1

Форвард "гірників" відчутно обігнав лідера Динамо Віктора Циганкова (6 голосів проти трьох).

Нагадаємо, Мораєс став головним героєм матчу 15-го туру УПЛ проти Львова (4:1), відзначившись хет-триком.

Шахтар розгромив Львів завдяки хет-трику Мораєса та шедевральній гарматі Патріка – "гірники" мають +15 в таблиці

blog_ava
Мілевський в жодному випадку не підсилив би збірну України, – Сабо
09:15
3154
Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар УПЛ Шахтар - Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
28
хв
Лечче
16:00
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук