Мораєс назвав пріоритетні для себе європейські чемпіонати

Бразильський форвард збірної України Жуніор Мораєс поділився своїми футбольними мріями.

"У мене є мрія грати в європейському гранді. Я багато для цього працюю. Мої уподобання – Англія, Італія, Іспанія. У моєму стилі, як я граю, для нападника італійський чемпіонат, мабуть, найскладніший. Міцний оборонний футбол. А англійський – дуже інтенсивний чемпіонат.

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У мене немає якоїсь улюбленої команди в кожній країні. Я був фанатом мадридського Реала, коли там грали Луїш Фігу, Кріштіану Роналду. Ця команда для мене багато значить. В Італії – Інтер, там Майкон, Зеєдорф. І Англія! Я великий фанат Гвардіоли, тому я фанат Манчестер Сіті", – розповів Мораєс в інтерв’ю виданню НВ.

Нагадаємо, Мораєс – найкращий снайпер УПЛ у нинішньому сезоні (15 голів). За Шахтар форвард виступає з літа 2018-го, коли зі скандалом пішов із київського Динамо. Окрім того, він прийняв українське громадянство і успішно виступає за збірну України.

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