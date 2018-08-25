Мораес вошел в пятерку самых результативных легионеров в истории УПЛ

Хет-трик в ворота Олимпика стал символическим для нападающего Шахтера Жуниора Мораеса.

Бразильский форвард "горняков" Жуниор Мораес поднялся на пятую строчку лучших бомбардиров украинской Премьер-лиги среди легионеров.

Шахтер уверенно победил Олимпик, Мораес оформил хет-трик

Третий гол Мораес в ворота "олимпийцев" стал для него 63 в УПЛ, что позволило ему обойти Васила Гигиадзе, который имеет в своем активе 61 гол, и занять 5 место в рейтинге самых результативных легионеров УПЛ, сообщает Тribuna.

31-летний футболист успел забить 35 голов за донецкий Металлург, 22 мяча Мораес забил за Динамо и 5 – за Шахтер, сыграв при этом в общем 122 матча.

Олимпик – Шахтер – 2:5 – видео голов и обзор матча

Топ-10 бомбардиров-легионеров УПЛ:

1. Максим Шацких (Узбекистан) – 124 гола, 341 матч

2. Луис Адриано (Бразилия) – 77 голов, 162 матчей

3. Алекс Тейшейра (Бразилия) – 67 голов, 146 матчей

4. Брандао (Бразилия) – 65 голов, 140 матчей

5. Жуниор Мораес (Бразилия) – 63 гола, 122 матча

6. Васил Гигиадзе (Грузия) – 61 гол, 245 матчей

7. Автандил Капанадзе (Грузия) – 57 голов, 189 матчей

8. Лаки Идахор (Нигерия) – 54 гола, 221 матч

9. Георгий Деметрадзе (Грузия) – 52 гола, 130 матчей

10. Валентин Белькевич (Беларусь) – 51 гол, 224 матча