Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс трохи побавився зі своїм зовнішнім виглядом.

Гравець донецького клубу та збірної України відростив елегантні вуса.

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Судячи з публікацій в Instagram, Мораєс проводив відпочинок у Бразилії. Вже сьогодні Шахтар збирається для планового медогляду, а 17 січня очікується виліт до Туреччини на перший етап зборів.

Додамо, що Мораєс провів 12 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами та одним асистом.

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