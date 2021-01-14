Форвард Шахтера Жуниор Мораес немного поиграл со своим внешним видом.

Игрок донецкого клуба и сборной Украины отрастил элегантные усы.

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Судя по публикациям в Instagram, Мораес проводил отдых в Бразилии. Уже сегодня Шахтер собирается для планового медосмотра, а 17 января ожидается вылет в Турцию на первый этап сборов.

Добавим, что Мораес провел 12 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и одним ассистом.

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