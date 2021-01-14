Мораес в отпуске сменил имидж – фото нового образа нападающего Шахтера
08:00 - Читати українською
Форвард Шахтера Жуниор Мораес немного поиграл со своим внешним видом.
Игрок донецкого клуба и сборной Украины отрастил элегантные усы.
Жерсон Родригес окрестил сына – на церемонию пригласили игроков Шахтера, а защитнику Олимпика доверили ребенка
Судя по публикациям в Instagram, Мораес проводил отдых в Бразилии. Уже сегодня Шахтер собирается для планового медосмотра, а 17 января ожидается вылет в Турцию на первый этап сборов.
Добавим, что Мораес провел 12 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и одним ассистом.
"Мене надихнув серіал Вікінги": грав зі скандальним українцем, стає головною бородою Італії, але не злякав Маліновського
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter