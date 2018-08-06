Мораєс, Ракицький та Кривцов займались за індивідуальною програмою

Шахтар провів перше тренування після матчу з Динамо. Жуніор Мораєс, Ярослав Ракицький та Сергій Кривцов тренувались окремо від загальної групи.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що нападник Жуніор Мораєс, а також захисники Ярослав Ракицький та Сергій Кривцов тренувались за індивідуальною програмою.

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У матчі 3 туру УПЛ "гірники" на виїзді поступились київському Динамо (0:1). Єдиний гол у зустрічі забив Беньямін Вербіч.

Наступну гру Шахтар проведе в суботу, 11 серпня, вдома проти полтавської Ворскли.

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