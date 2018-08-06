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Мораєс, Ракицький та Кривцов займались за індивідуальною програмою

14:15 3 Читать на русском
Мораєс, Ракицький та Кривцов займались за індивідуальною програмою
Сергій Кривцов (справа) / ФК Шахтар

Шахтар провів перше тренування після матчу з Динамо. Жуніор Мораєс, Ярослав Ракицький та Сергій Кривцов тренувались окремо від загальної групи.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що нападник Жуніор Мораєс, а також захисники Ярослав Ракицький та Сергій Кривцов тренувались за індивідуальною програмою.

Динамо вперше за 21 рік виграло у Шахтаря тричі поспіль

У матчі 3 туру УПЛ "гірники" на виїзді поступились київському Динамо (0:1). Єдиний гол у зустрічі забив Беньямін Вербіч.

Наступну гру Шахтар проведе в суботу, 11 серпня, вдома проти полтавської Ворскли.

Пятов програв Шахтарю чергове Класичне, красиві голи не принесли Карпатам успіху. Підсумки 3 туру УПЛ

Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Сергій Кривцов Сергій Кривцов Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар
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