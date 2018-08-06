Мораес, Ракицкий и Кривцов занимались по индивидуальной программе

Шахтер провел первую тренировку после матча с Динамо. Жуниор Мораес, Ярослав Ракицкий и Сергей Кривцов тренировались отдельно от общей группы.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Жуниор Мораес, а также защитники Ярослав Ракицкий и Сергей Кривцов тренировались по индивидуальной программе.

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В матче 3 тура УПЛ "горняки" на выезде уступили киевскому Динамо (0:1). Единственный гол во встрече забил Беньямин Вербич.

Следующую игру Шахтер проведет в субботу, 11 августа, дома против полтавской Ворсклы.

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