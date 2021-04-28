Нападник "гірників" Жуніор Мораєс був прооперований у Барселоні, інформує Футбол NEWS. Процедура тривала близько трьох годин і минула успішно. Орієнтовний термін відновлення після розриву хрестоподібних зв'язок – 6 місяців.

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Ситуація Валерія Бондаря інша. У захисника розрив не "хрестів", а бічної зв'язки колінного суглоба. У цьому випадку хірургічне втручання не обов'язкове, тому Шахтар вирішив почекати перед ухваленням остаточного рішення. Лікарі стежитимуть за Бондарем упродовж одного-двох тижнів і лише потім визначать метод лікування.

Додамо, що обидва гравці Шахтаря могли поїхати на Євро-2020 у складі збірної України, однак важкі травми позбавили їх цього шансу.

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