"Проблеми в атакувальній ланці збірної України після втрати Мораєса? У нас в останні роки завжди був дефіцит нападників. Мораєс вважається одним з топових форвардів для збірної. Це такий футболіст, який з лави запасних або будучи в стартовому складі може допомогти команді.

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На сьогоднішній день це гравець основної обойми колективу Андрія Шевченка, тому його травма додасть головного болю головному тренеру "синьо-жовтих". Хто може скласти конкуренцію Яремчуку? Першим на думку спадає Бєсєдін, який після дискваліфікації набрав непогану форму. У Артема хороший вік, і видно його величезне бажання грати в футбол", – поділився Призетко у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Мораєс травмувався на тренуванні Шахтаря, зазнавши розриву хрестоподібної зв'язки коліна. Попередні прогнози на реабілітацію нападника – близько півроку. До слова, Жуніор провів 25 матчів у складі Шахтаря в поточному сезоні, записавши до свого активу 9 голів та 1 асист. У футболці збірної України Мораєс забив 1 гол.

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