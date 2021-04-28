Нападающий "горняков" Жуниор Мораес был прооперирован в Барселоне, информирует Футбол NEWS. Процедура длилась около трех часов и прошла успешно. Ориентировочный срок восстановления после разрыва крестообразных связок – 6 месяцев.

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Ситуация Валерия Бондаря другая. У защитника разрыв не "крестов", а боковой связки коленного сустава. В этом случае хирургическое вмешательство не обязательно, потому Шахтер решил подождать перед принятием окончательного решения. Врачи будут следить за Бондарем в течение одной-двух недель и только потом определят метод лечения.

Добавим, что оба игрока Шахтера могли поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины, однако тяжелые травмы лишили их этого шанса.

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