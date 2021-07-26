Нападник збірної України Жуніор Мораєс посилено готується до повернення на поле.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс, який навесні пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна, після чого переніс операцію, нині проходить процес відновлення у Бразилії, повідомляє Globoesporte.

Де Дзербі оцінив шанси Коноплянки та Ісмаїлі на потрапляння до основи Шахтаря

34-річний гравець вже третій тиждень перебуває у таборі Корінтіанса на реабілітації. Футболіст працює з одним з найкращих фізіотерапевтів Бразилії Лучано Росою. Процес роботи під керівництвом медика Мораєс опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, контракт Жуніора з Шахтарем розрахований до 31 грудня 2021 року.

"Я запеклий манчініста": інтерв'ю Де Дзербі – про цілі в Україні, оновлену Серію А, фаворитів на ЛЧ і "Золотий м'яч"