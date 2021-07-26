Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес усиленно готовится к возвращению на поле.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес, который весной повредил крестообразные связки колена, после чего перенес операцию, сейчас проходит процесс восстановления в Бразилии, сообщает Globoesporte.

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34-летний игрок уже третью неделю находится в лагере Коринтианса на реабилитации. Футболист работает с одним из лучших физиотерапевтов Бразилии Лучано Росой. Процесс работы под руководством медика Мораес опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, контракт Жуниора с Шахтером рассчитан до 31 декабря 2021 года.

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