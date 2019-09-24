Мораєс не тренується у загальній групі Шахтаря перед матчем з Ворсклою

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс може пропустити поєдинок 9-го туру УПЛ проти Ворскли.

Найкращий бомбардир УПЛ готується до матчу проти полтавців за індивідуальною програмою, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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До слова, окрім Мораєса, за індивідуальною програмою займаються також захисник Давид Хочолава і півзахисник Андрій Тотовицький.

У нинішньому сезоні 32-річний форвард провів 10 поєдинків у всіх турнірах за "гірників", відзначившись 7 м'ячами. Також Мораєс отримав виклик у розташування збірної України на матчі з Литвою і Португалією.

Поєдинок проти Ворскли команда Луїша Каштру проведе в п'ятницю, 27 вересня. Наразі донеччани очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі максимум очок – 24.

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