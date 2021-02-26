Форвард "гірників" Жуніор Мораєс прокоментував вихід своєї команди у наступний раунд другого за силою єврокубку.

"Я дуже щасливий, що забив. Для нападника забивати голи – дуже важливо, але ще важливіше, що команда перемогла.

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Ми не показали своєї найкращої гри – ми можемо додавати, причому сильно. Але головне, що ми пройшли далі.

Не має значення, хто нам випаде в 1/8 фіналу, але взагалі я люблю грати проти великих команд", – сказав Мораєс у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, у матчі-відповіді Шахтар мінімально здолав Маккабі Т-А і за сумою двох поєдинків впевнено пройшов у наступний раунд змагань. Свого суперника "гірники" дізнаються вже сьогодні, 26 лютого – жеребкування стартує о 14:00.

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