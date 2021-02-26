Форвард "горняков" Жуниор Мораес прокомментировал выход своей команды в следующий раунд второго по силе еврокубка.

"Я очень счастлив, что забил. Для нападающего забивать голы – очень важно, но еще важнее, что команда победила.

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Мы не показали своей лучшей игры – мы можем прибавлять, причем сильно. Но главное, что мы прошли дальше.

Не имеет значения, кто нам выпадет в 1/8 финала, но вообще я люблю играть против больших команд", – сказал Мораес в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, в ответном матче Шахтер минимально одолел Маккаби Т-А и по сумме двух поединков уверенно прошел в следующий раунд соревнований. Своего соперника "горняки" узнают уже сегодня, 26 февраля – жеребьевка стартует в 14:00.

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