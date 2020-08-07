Мораєс може стати гравцем тижня в ЛЄ – у конкурентах чемпіон Європи та екс-оборонець Реала

Бореться за нагороду і нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс, який оформив дубль у матчі проти німецького Вольфсбурга.
Ліга Європи 2019/20: визначились всі пари 1/4 фіналу
Серед конкурентів форварда збірної України захисник Севільї Серхіо Регілон, права на якого належать Реалу; чемпіон Європи зі збірної Португалії Руй Патрісіу (Вулверхемптон), а також нападник Копенгагена Йонас Вінд.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар зіграє зі швейцарським Базелем. Зустріч відбудеться вже 11 серпня.
"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?