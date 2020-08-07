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Мораєс може стати гравцем тижня в ЛЄ – у конкурентах чемпіон Європи та екс-оборонець Реала

08:52 - Читать на русском
Мораєс може стати гравцем тижня в ЛЄ – у конкурентах чемпіон Європи та екс-оборонець Реала
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

УЄФА визначив претендентів на звання гравця тижня за підсумками матчів 1/4 фіналу Ліги Європи.

Бореться за нагороду і нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс, який оформив дубль у матчі проти німецького Вольфсбурга.

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Серед конкурентів форварда збірної України захисник Севільї Серхіо Регілон, права на якого належать Реалу; чемпіон Європи зі збірної Португалії Руй Патрісіу (Вулверхемптон), а також нападник Копенгагена Йонас Вінд.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар зіграє зі швейцарським Базелем. Зустріч відбудеться вже 11 серпня.

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Теги
Ліга Європи Руй Руй Патрісіу Жуніор Жуніор Мораєс Йонас Йонас Вінд Серхіо Серхіо Регілон
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