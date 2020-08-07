toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД

Ліга Європи 2019/20: визначились всі пари 1/4 фіналу

00:03 -
Ліга Європи 2019/20: визначились всі пари 1/4 фіналу
Гравці Шахтаря радіють проходу в 1/4 фіналу ЛЄ / Твіттер ФК Шахтар

За підсумками матчів 1/8 фіналу Ліги Європи стали відомі всі 8 команд, що візьмуть участь у чвертьфіналах. Серед них – донецький Шахтар.

До чвертьфіналу ЛЄ пробились дві команди з Англії та по одній команді з України, Швейцарії, Італії, Німеччини, Данії та Іспанії.

Диво-спринт Регілона у відеоогляді матчу Ліги Європи Севілья – Рома

Всі пари 1/4 Ліги Європи:

Інтер – Байєр – 10 серпня

Манчестер Юнайтед – Копенгаген – 10 серпня

Шахтар – Базель – 11 серпня

Вулверхемптон – Севілья – 11 серпня

Зауважимо, що матчі півфіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 17 серпня, а фінал – 21 серпня.

"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?

blog_ava
"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?
6 серпня
9041
Теги
Базель Базель Ліга Європи Копенгаген Копенгаген Байєр Байєр Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер Севілья Атлетіко Севілья Атлетіко Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
26
хв
Інгулець
17:30
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?