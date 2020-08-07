Ліга Європи 2019/20: визначились всі пари 1/4 фіналу

Ліга Європи — 6 серп 2750
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Ліга Європи: Севілья вибила Рому, Байєр пройшов Рейнджерс та зіграє з Інтером у чвертьфіналі
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Матчі Ліги націй можуть відбутись на нейтральних поляхЛіга націй — 6 серп 608
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Скрипник не очолив СК Дніпро-1 через гравців Зорі, – журналістУкраїна — 6 серп 2743
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Десна не втримала перемогу над Динамо U-21 – гол-красень та дебют таланта ШахтаряУкраїна — 6 серп 2197
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Супряга зацікавив одразу 10 європейських клубів – Динамо збільшило ціну на свого форвардаУкраїна — 6 серп 6477