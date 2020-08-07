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Мораес может стать игроком недели в ЛЕ – в конкурентах чемпион Европы и экс-защитник Реала

08:53 - Читати українською
Мораес может стать игроком недели в ЛЕ – в конкурентах чемпион Европы и экс-защитник Реала
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

УЕФА определил претендентов на звание игрока недели по итогам матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Борется за награду и нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес, который оформил дубль в матче против немецкого Вольфсбурга.

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Среди конкурентов форварда сборной Украины защитник Севильи Серхио Регилон, права на которого принадлежат Реалу; чемпион Европы со сборной Португалии Руй Патрисиу (Вулверхэмптон), а также нападающий Копенгагена Йонас Винд.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги Европы Шахтер сыграет со швейцарским Базелем. Встреча состоится уже 11 августа.

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Лига Европы Руй Руй Патрисиу Жуниор Жуниор Мораес Йонас Йонас Винд Серхио Серхио Регилон
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