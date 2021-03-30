Мораєс емоційно прокоментував свій дебютний гол за збірну України
Форвард збірної України Жуніор Мораєс нагадав, що забив свій перший гол за національну команду.
"Я радий мати можливість представляти країну та забити свій перший гол у складі збірної, ми продовжуємо разом і непохитно дивимось на наші цілі! Дякую Богу за все!" – написав Мораєс в Instagram.
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Жуніор забив Фінляндії (1:1) в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Нагадаємо, форвард бразильського походження отримав український паспорт у березні 2019-го і з тих пір стабільно викликається до команди Шевченка .
У нинішньому сезоні УПЛ Мораєс провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.
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