Форвард збірної України Жуніор Мораєс нагадав, що забив свій перший гол за національну команду.

"Я радий мати можливість представляти країну та забити свій перший гол у складі збірної, ми продовжуємо разом і непохитно дивимось на наші цілі! Дякую Богу за все!" – написав Мораєс в Instagram.

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Жуніор забив Фінляндії (1:1) в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Нагадаємо, форвард бразильського походження отримав український паспорт у березні 2019-го і з тих пір стабільно викликається до команди Шевченка .

У нинішньому сезоні УПЛ Мораєс провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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