Захисник збірної України Віталій Миколенко не опускає руки після фіаско у матчі з Фінляндією.

"Хочу сказати величезне спасибі кожному вболівальнику, який вірив в команду до кінця. І звичайно ж людям, які підтримали мене в дуже важкий момент. З Вами я стану тільки сильнішим", – написав Миколенко в Instagram.

Миколенко покинув розташування збірної України

Нагадаємо, помилка оборонця Динамо коштувала "синьо-жовтим" перемоги у двобої з фінами. Віталій отримав червону картку і не зможе допомогти команді Шевченка у матчі з Казахстаном 31 березня.

Після двох турів кваліфікації до ЧС-2022 Україна розташувалась на третій сходинці групи D.

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