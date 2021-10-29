"Коля поки не підписував жодних нових угод. Ми з ним із великим здивуванням дізналися зі ЗМІ про те, що це сталося.

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Без нас так би не вчинили (посміхається). Так, перемовини йдуть, і вони, можна сказати, на завершальній стадії. Але інформація про новий контракт наразі поспішна", – заявив посередник у коментарі Команда1.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що Микола Матвієнко підписав новий контракт із Шахтарем до літа 2024 року. У структурі "гірників" центрбек перебуває з 2009-го.

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