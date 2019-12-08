Мораєс – найкращий гравець Шахтаря у листопаді

Україна — 17:19 510
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Динамо – Зоря: видовищний футбол, натхненна гра Вербіча та екс-динамівця у матчі УПЛ
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Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛУкраїна — 16:58 3835
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Зозуля може пропустити матч проти Райо Вальєкано через "нацистський" скандал – капітан Альбасете підтримав українцяІспанія — 12:02 1873
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Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 8628
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Барселона розгромила Мальорку: хет-трик Мессі після презентації "Золотого м'яча", асист тер Штегена та гол року СуаресаІспанія — 03:00 6190