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Мораєс – найкращий гравець Шахтаря у листопаді

16:51 44 Читать на русском
Мораєс – найкращий гравець Шахтаря у листопаді
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Вболівальники Шахтаря назвали Жуніора Мораєса найкращим гравцем "гірників" за підсумками листопада.

Жуніор Мораєс став переможцем голосування за найкращого гравця місяця у складі Шахтаря. 32-річний форвард збірної України отримав 4700 голосів у соцмережах, інформує офіційний сайт "гірників".

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Другу позицію посів Тете (1831 голос), третім став Сергій Кривцов (1121). Всього у голосуванні, яке проводилося на клубних сторінках Шахтаря у соцмережах, взяли участь 7652 уболівальники.

Нагадаємо, у листопаді Жуніор Мораєс зіграв за Шахтар 4 матчі, у яких забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.

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