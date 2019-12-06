Шахтар розгромив Олімпік, готуючись до вирішального матчу Ліги чемпіонів, і збільшив відрив від Динамо

Шахтар впевнено переграв Олімпік (3:0) у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Шахтар комфортно лідирує в чемпіонаті, але на гру з Олімпіком привіз потужний склад. Марлос і Коноплянка залишилися в запасі, однак всі інші лідери вийшли в старті. Сьогоднішній поєдинок розглядався генеральною репетицією перед вирішальним матчем Ліги чемпіонів проти Аталанти. Також "гірники" повинні були реабілітуватися за нічию з Маріуполем.

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Олімпік, звичайно, підходив до гри аутсайдером, проте не вважався легкою здобиччю для Шахтаря. З приходом Вісенте Гомеса на посаду головного тренера "олімпійці" піднялися з дна таблиці та увірвалися в боротьбу за першу шістку УПЛ. У попередньому турі Олімпік програв Динамо та перервав вдалу серію, а Шахтарю протистояв без одного з лідерів – травмувався Тейшейра.

Олімпік зі стартовим свистком спробував увімкнути активний пресинг і ледь не заробив пенальті, коли Кривцову погано відпасували назад. Сергій вибив м'яч з-під ніг Шахаба, заваливши того на газон. Свисток арбітра промовчав, розсудивши суперечливий епізод на користь Шахтаря.

А вже на четвертій хвилині "гірники" повели в рахунку – серія кутових призвела до гола. Додо вертикальним пасом знайшов Тете, той обіграв свого опонента та прострілив у центр штрафного. М'яч від захисника відскочив до Матвієнка – точний удар лівою під дальню стійку.

Шахтар надалі цікаво комбінував, однак подвоїти перевагу не вдавалося. Рейд Патріка завершився ударом по центру в голкіпера, прорив Мораєса лівим флангом – дальній неточний постріл Степаненка. Тете вивів Жуніора на порожні ворота, але лайнсмен зафіксував у вінгера офсайд в момент шедевральної передачі Тайсона. Коваленко прокинув м'яч повз суперника, але не влучив у протилежний кут. Класна комбінація з п'ятою Тайсона – удар Ісмаїлі по горобцях. Сам Ісма прекрасно подав на голову Коваленку – над поперечиною.

На іншому кінці поля рідко виникала гострота. Шахаб непогано чіплявся за передачі з глибини та нав'язував боротьбу, але не отримував підтримки партнерів. Іранський форвард розхитав Матвієнка та пробив у руки Пятову, спробувавши його перекинути. Ще був неточний удар Шахаба після скидки Кривцова. Загалом центрбеки Шахтаря регулярно були в центрі уваги – і біля своїх воріт, і біля чужих.

"Гірники" мусили забивати другий гол, вибігши у контратаку 4 в 1 завдяки передачам у дотик і швидкості Тайсона. Втім, в останній момент знову все запороли – капітан відкинув на Тете, а молодий бразилець витягнув на себе голкіпера та пробив у нього.

По перерві нічого не змінилося, Шахтар продовжував тиснути на ворота гостей. Тете закинув на дальню стійку Патріку, але Алан не влучив по м'ячу. Потім вінгер на куті штрафного хитнув опонента та цілив у протилежний кут – забракло кількох дециметрів.

Господарі на деякий час сіли глибше та дозволили Олімпіку поатакувати. Нічого серйозного команда Вісенте Гомеса не створила, а після зіткнення Пятова, який міг отримати на виході травму, Шахтар повернув м'яч у свої ноги та продовжив тиснути. Були гострі простріли, були передачі навіть на порожні ворота. Щоправда, перевага "гірників" й надалі залишалася мінімальною.

Настав час замін – Марлос вийшов замість Тете. Саме натуралізований гравець збірної України забив другий гол у ворота Олімпіка. Результативну атаку розігнав Тайсон, проскочивши через центр, мов ніж крізь масло, м'яч відлетів до Мораєса, а Жуніор подарував гол Марлосу – удар з метра в порожню сітку. 2:0.

До фінального свистка ще були шанси у Тайсона, однак капітан "гірників" приймав авантюрні рішення. У компенсований час рахунок все ж став розгромним: Соломона зупинив голкіпер, удар Тайсона на лінії заблокували захисники, а на добивання Ісмаїлі сил "олімпійцям" не вистачило.

Шахтар спокійно довів матч до перемоги, набрав 47 очок і відірвався від Динамо на вершині таблиці на 14 пунктів. У середу підопічні Луїша Каштру зіграють з Аталантою за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Олімпік залишився на 7 місці УПЛ з 18 заліковими балами в активі.