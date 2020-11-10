Мората побував у ефірі Radio MARCA, де серед іншого обрав клуб, який має стати останнім у його кар'єрі. "Остання футболка, яку я хочу носити, – це Хетафе", – сказав 28-річний форвард.

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Додамо, що Мората ніколи не грав за цю команду на професіональному рівні. Альваро провів один сезон в академії "синіх", коли йому було 15 років. Саме транзитом через систему Хетафе форвард перебрався з Атлетіко в Реал, кольори яких потім захищав на дорослому рівні.

Наразі іспанець на правах оренди виступає за Ювентус. В нинішньому сезоні Мората зіграв за туринців 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав дві результативні передачі.

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