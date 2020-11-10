Мората побывал в эфире Radio MARCA, где среди прочего выбрал клуб, который должен стать последним в его карьере. "Последняя футболка, которую я хочу носить, – это Хетафе", – сказал 28-летний форвард.

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Добавим, что Мората никогда не играл за эту команду на профессиональном уровне. Альваро провел один сезон в академии "синих", когда ему было 15 лет. Именно транзитом через систему Хетафе форвард перебрался из Атлетико в Реал, цвета которых потом защищал на взрослом уровне.

Сейчас испанец на правах аренды выступает за Ювентус. В нынешнем сезоне Мората сыграл за туринцев 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал две результативные передачи.

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