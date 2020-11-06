Іспанія визначилася із заявкою на матчі листопада – є дебютант та два зіркові повернення
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке обрав гравців для листопадового збору.
Наставник піренейців викликав до табору команди 25 виконавців, повідомляє Twitter "Фурії рохи".
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У списку є один дебютант – хавбек Атлетіко Маркос Льоренте. Також слід звернути увагу на повернення Коке і Альваро Морати. Лідер Атлетіко два роки не грав за збірну, а нападник Ювентуса не отримував виклик рік.
Іспанія проведе три матчі у листопаді – спаринг з Нідерландами (11-го) та завершальні тури Ліги націй проти Швейцарії (14-го) і Німеччини (17-го). Нагадаємо, що в цій групі є і збірна України.
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