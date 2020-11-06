Наставник піренейців викликав до табору команди 25 виконавців, повідомляє Twitter "Фурії рохи".

Німеччина оголосила заявку на матчі листопада – два новачки і спеціальне підсилення на Україну

У списку є один дебютант – хавбек Атлетіко Маркос Льоренте. Також слід звернути увагу на повернення Коке і Альваро Морати. Лідер Атлетіко два роки не грав за збірну, а нападник Ювентуса не отримував виклик рік.

Іспанія проведе три матчі у листопаді – спаринг з Нідерландами (11-го) та завершальні тури Ліги націй проти Швейцарії (14-го) і Німеччини (17-го). Нагадаємо, що в цій групі є і збірна України.

Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро