Мората: Хочу забити у цьому сезоні більше 30 голів

Нападник Челсі Альваро Мората розповів, яку ціль поставив перед собою на сезон 2018/19.

"Думаю, для мене найважливіше те, в якому стилі ми граємо. У минулому році все було прямолінійно, мені було потрібно вигравати довгі верхові передачі, а це не найкраща моя якість. Тепер я можу вриватися на вільний простір, грати в один дотик і йти в штрафну на подачі, що краще для мене.

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Головний тренер вважає за краще, щоб ми завжди працювали з м'ячем, і коли ти з м'ячем, у тебе більше шансів і у нападників більше шансів, але це не найважливіший момент.

Безсумнівно, я хочу забити більше 30 голів, але я волію забити 15 або 20, якщо нам вдасться виграти АПЛ або інший великий турнір. Я хочу багато забивати, але команда – це найважливіше", – цитує Морату офіційний сайт Челсі.

У поточному сезоні Мората за 2 матчі забив 1 гол.