Мората: Хочу забить в этом сезоне более 30 голов

Нападающий Челси Альваро Мората рассказал, какую цель поставил перед собой на сезон 2018/19.

"Думаю, для меня самое важное то, в каком стиле мы играем. В прошлом году все было прямолинейно, мне было нужно выигрывать длинные верховые передачи, а это не лучшее мое качество. Теперь я могу врываться на свободное пространство, играть в одно касание и идти в штрафную на подачи, что лучше для меня.

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Главный тренер предпочитает, чтобы мы всегда работали с мячом, и когда ты с мячом, у тебя больше шансов и у нападающих больше шансов, но это не самый важный момент.

Несомненно, я хочу забить больше 30 голов, но я предпочитаю забить 15 или 20, если нам удастся выиграть АПЛ или другой крупный турнир. Я хочу много забивать, но команда – это самое важное", – цитирует Морату официальный сайт Челси.

В текущем сезоне Мората за 2 матча забил 1 гол.