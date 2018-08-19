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Мораіш: Якби ми грали трохи швидше, то могли б забити ще один гол

21:16 325 Читать на русском
Мораіш: Якби ми грали трохи швидше, то могли б забити ще один гол
Жозе Мануель Феррейра Мораіш / Фото з соцмереж

Головний тренер Карпат Жозе Мануель Феррейра Мораіш поділився враженнями після матчу 5-го туру УПЛ проти Десни (2:2).

"На початку гри у нас був присутній невеликий страх. Ми давали неточні передачі. Потім стали відчувати себе впевненіше і з'явилася якість пасів. Футболісти не дуже добре взаємодіяли між собою, що призвело до двох пропущених голів. Другий гол забили в кінці першого тайму – це завжди трохи пригнічує.

Десна – Карпати – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Я поговорив з футболістами і розповів, що треба змінити. Потрібно було додати в контролі гри, як пасів і постаратися забити швидкий гол, який допоміг би нам повернутися в гру.

Якби ми грали трохи швидше, то могли б забити ще один гол. Після першого забитого гола, ми рвалися відзначитись ще раз – забили, потім намагалися забити третій. Мені сподобалася реакція футболістів у другому таймі", – цитує Мораіша видання sportarena.

Карпати вирвали нічию на полі Десни в дебютному матчі Мораіша

Україна5 тур

Десна - Карпати: Неділя 19 серпня 2018

Десна
Матч завершено
2 : 2
Карпати
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Карпати Карпати Десна - Карпати Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш
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