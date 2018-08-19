Мораиш: Если бы мы играли чуть быстрее, то могли бы забить еще один гол

Главный тренер Карпат Жозе Мануэль Феррейра Мораиш поделился впечатлениями после матча 5-го тура УПЛ против Десны (2:2).

"В начале игры у нас присутствовал небольшой страх. Мы давали неточные передачи. Затем стали чувствовать себя увереннее и появилось качество передач. Футболисты не очень хорошо взаимодействовали между собой, что привело к двум пропущенным голам. Второй гол забили в конце первого тайма – это всегда немного удручает.

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Я поговорил с футболистами и рассказал, что нужно изменить. Нужно было добавить в контроле игры, точности пасов и постараться забить быстрый гол, который помог бы нам вернуться в игру.

Если бы мы играли чуть быстрее, то могли бы забить еще один гол. После первого забитого гола, мы рвались отличиться еще раз – забили, потом пытались забить третий. Мне понравилась реакция футболистов во втором тайме", – цитирует Мораиш издание sportarena.

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