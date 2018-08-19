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Мораиш: Если бы мы играли чуть быстрее, то могли бы забить еще один гол

21:19 53 Читати українською
Мораиш: Если бы мы играли чуть быстрее, то могли бы забить еще один гол
Жозе Мануэль Феррейра Мораиш / Фото из соцсетей

Главный тренер Карпат Жозе Мануэль Феррейра Мораиш поделился впечатлениями после матча 5-го тура УПЛ против Десны (2:2).

"В начале игры у нас присутствовал небольшой страх. Мы давали неточные передачи. Затем стали чувствовать себя увереннее и появилось качество передач. Футболисты не очень хорошо взаимодействовали между собой, что привело к двум пропущенным голам. Второй гол забили в конце первого тайма – это всегда немного удручает.

Десна – Карпаты – 2:2 – видео голов и обзор матча

Я поговорил с футболистами и рассказал, что нужно изменить. Нужно было добавить в контроле игры, точности пасов и постараться забить быстрый гол, который помог бы нам вернуться в игру.

Если бы мы играли чуть быстрее, то могли бы забить еще один гол. После первого забитого гола, мы рвались отличиться еще раз – забили, потом пытались забить третий. Мне понравилась реакция футболистов во втором тайме", – цитирует Мораиш издание sportarena.

Карпаты вырвали ничью на поле Десны в дебютном матче Мораиша

Украина5 тур

Десна - Карпаты: Воскресенье 19 августа 2018

Десна
Матч окончен
2 : 2
Карпаты
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Карпаты Карпаты Десна - Карпаты Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш
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