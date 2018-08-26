Мораіш: Радився з Моурінью перед тим, як очолити Карпати

Головний тренер Карпат Жозе Мануель Феррейра Мораіш розповів про завдання Карпат та своє спілкування з Жозе Моурінью.

"Багато років працював з Жозе і зараз спілкуюся з ним мало не щодня. Зрозуміло, радився з ним перш ніж остаточно вирішити щодо Карпат. Він мій товариш, друг, з яким ділюся всім. Можу назвати його ще одним членом сім'ї.

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Моуріньо мені сказав, що футбол в Україні зараз розвивається, а Карпати – клуб високого рівня. Радив мені взяти проект в свої руки, тому що мені тут можуть дати час, щоб я якісно виконав свою роботу. Думаю, що в майбутньому побачимо в Україні команду, яка гратиме так, як звикли бачити ми з Жозе.

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Прийшов побудувати щось міцне, ця команда повинна прогресувати, їй потрібно поліпшити деякі нюанси, щоб рости. Мені було легко прийняти це рішення, адже подобається самому закладати фундамент для досягнення розвитку та прогресу.

До лютого хочемо, щоб чітко проявився стиль гри. Щотижня у нас буде матч, тому будемо додавати і додавати. Працюємо з ентузіазмом, щоб досягти бажаного якомога швидше. Наша ідея – добре оборонятися і яскраво атакувати, знайти баланс між першим і другим", – передає слова Мораіша Sportarena з посиланням на офіційний сайт Карпат.