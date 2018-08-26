Мораиш: Советовался с Моуринью перед тем, как возглавить Карпаты

Главный тренер Карпат Жозе Мануэль Феррейра Мораиш рассказал о задачах Карпат и про свое общение с Жозе Моуринью.

"Много лет работал с Жозе и сейчас общаюсь с ним почти каждый день. Понятно, советовался с ним прежде чем принять окончательное решение по Карпатам. Он мой товарищ, друг, с которым делюсь всем. Могу назвать его еще одним членом семьи.

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Моуриньо мне сказал, что футбол в Украине сейчас развивается, а Карпаты – клуб высокого уровня. Советовал мне взять проект в свои руки, потому что мне здесь могут дать время, чтобы я качественно выполнил свою работу. Думаю, что в будущем увидим в Украине команду, которая будет играть так, как привыкли видеть мы с Жозе.

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Пришел построить что-то прочное, эта команда должна прогрессировать, ей нужно улучшить некоторые нюансы, чтобы расти. Мне было легко принять решение, ведь нравится самому закладывать фундамент для достижения развития и прогресса.

К февралю хотим, чтобы четко проявился стиль игры. Еженедельно у нас будет матч, поэтому будем добавлять и добавлять. Работаем с энтузиазмом, чтобы достичь желаемого как можно быстрее. Наша идея – хорошо обороняться и ярко атаковать, найти баланс между первым и вторым", – передает слова Мораиш Sportarena со ссылкой на официальный сайт Карпат.