Швед назвав клаусулу в своєму контракті з Карпатами – вражаюча сума

Клубу, який захоче переманити півзахисника Карпат Мар'яна Шведа, доведеться викласти кругленьку суму.

Швед заявив, що клаусула у його контракті з львівським клубом становить 2 млн євро, повідомляє FootballHub.,

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Варто відзначити, нещодавно Мар'ян отримав дебютний виклик у збірну України, і навіть встиг з'явитись на полі під час спарингу проти Туреччини (0:0). Також Швед є найкращим бомбардиром львівського клубу, на його рахунку 8 м'ячів у чемпіонаті України, що є другим показником серед усіх гравців УПЛ.

Зважаючи на такі досягення, суму відступних за хавбека можна вважати цілком виправданою.

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