"Синьо-жовті" дізналась ім'я рефері на матч 5-го туру кваліфікації до чемпіонату світу проти "трикольорових".

Поєдинок між Україною та Францією судитиме словенська бригада арбітрів на чолі з Славко Вінчічем, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачіч. Четвертим рефері буде Раде Обреновіч, а за VAR відповідатиме німець Бастіан Данкерт.

До слова, Вінчіч вже тричі перетинався з представниками України. У березневому поєдинку між Україною та Казахстаном (1:1) він був 4-м суддею, а у якості головного арбітра обслуговував виїзну гру Шахтаря з Манчестер Сіті (1:1) у групі ЛЧ і гостьову зустріч Динамо з Челсі (0:3) в 1/8 фіналу Ліги Європи. Обидва матчі відбулися у 2019 році.

Нагадаємо, поєдинок України та Франції пройде 4 вересня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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