В группах I и F состоялись очередные матчи европейского отбора на чемпионат мира 2022 года.

Отбор ЧМ-2022, 7 тур

Группа F

Андорра – Англия – 0:5

Голы: Чилвелл, 17, Сака, 40, Абрахам, 59, Уорд-Праус, 78, Грилиш, 86

Нереализованный пенальти: Уорд-Праус, 78

Польша – Сан-Марино – 5:0

Голи: Свидерски, 10 Бролли, 20 (аг), Кендзера, 50, Букса, 84, Пьонтек, 90+1

Венгрия – Албания – 0:1

Гол: Броя, 80

Группа І

Молдова – Дания – 0:4

Голы: Сков, 23, Кьяер, 34 (пен.), Нергор, 39, Меле, 44

Фарерские острова – Австрия – 0:2

Голы: Лаймер, 26, Забитцер, 48

Англия полурезервным составом разбила Андорру. Встречу судила Екатерина Монзуль, которая стала чуть ли не самой заметной персоной на поле. Харьковчанке пришлось советоваться с VAR, успокаивать конфликты и назначать пенальти, который потом не реализовали. Еще один интересный момент – голкипер Сэм Джонстон отдал ассист рукой на гол Джека Грилиша.

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Украинский след был и в матче Польши против Сан-Марино. Защитник Динамо Томаш Кендзера оформил свой первый гол в составе "Кадры", который помог команде разбить карлика. Поляки не смогли вырваться на второе место группы F, поскольку в параллельной встрече Албания минимально одолела Венгрию.

Дания почти гарантировала себе прямой выход на чемпионат мира. Полуфиналисты Евро разгромили Молдову, оторвавшись от Шотландии на 7 очков за 3 тура до конца. Победа над Австрией в следующем матче выведет подопечных Юлманда на Мундиаль. Сами же австрийцы на классе разобрались с Фарерами – 2:0 благодаря голам Лаймера и Забитцера.

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