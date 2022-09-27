На 52-й хвилині поєдинку Ліги націй бригада українських арбітринь абсолютно помилково зафіксувала офсайд у гравця збірної Сан-Маріно.

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Захисник естонців необачно віддав пас назад і вивів суперника на рандеву з кіпером, який відбив удар. Після цього мав бути кутовий, але Монзуль послухала когось з помічниць (на лініях працювали Марина Стрілецька та Світлана Грушко) і зафіксувала офсайд. Положення поза грою ніяк не може бути, якщо гравець атакувальної команди отримує передачу від суперника.

Логічно, що футболісти та тренер збірної Сан-Маріно (він навіть передивився повтор) були шоковані таким рішенням Монзуль. Воно сталося за рахунку 0:1, а потім естонці відвантажили команді карликової країни ще 3 голи.

Скандальний момент на 05:05 відео: