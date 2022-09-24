Головним арбітром матчу останнього туру у групі В1 між збірними України та Шотландії стане 43-річний грецький рефері Анастасіос Сідіропулос, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги націй

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Поліхроніс Костарас та Лазарос Дімітріадіс. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Арістотель Діамантопулос.

До слова, українці часто пересікались з Сідіропулосом на футбольному полі у різних змаганнях. Так, у сезоні 2018/19 він фіксував перемогу збірної України над Словаччиною (1:0) у Лізі націй. На клубному рівні грек найчастіше працював на матчах Шахтаря – аж 5 разів.

Зокрема, у сезоні 2021/22 у кваліфікації Ліги чемпіонів був свідком виїзної перемоги "гірників" над Генком (2:1), у листопаді 2017-го донеччани під його наглядом у груповому етапі ЛЧ здолали Фейєнорд (3:1), а у жовтні 2015-го поступились Мальме (0:1). Ще раніше він фіксував нічиї з Атлетіко (0:0) у Лізі чемпіонів і Вікторією Пльзень (1:1) у Лізі Європи.

Також поразок за участі Сідіропулоса зазнали у Лізі Європи Динамо (0:1 від Генка у 2013-му) та Зоря (0:1 від Легії у 2015-му).

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 27 вересня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.

Україна знищила Вірменію у матчі Ліги націй – сміливі ходи Петракова спрацювали, шоу Тимчика, Зубкова і джокера Довбика