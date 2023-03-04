Італія, Серія А, 25-й тур

Монца – Емполі – 2:1

Голи: Чуррія, 20, Іццо, 67 – Сатріано, 51

Аталанта – Удінезе – 0:0

Екс-гравця Роми затримали з кокаїном та гашишем – він не вперше порушує закон

У першому матчі дня Монца приймала Емполі. Обидві команди в останніх поєдинках суттєво пригальмували – безвиграшна серія тосканців сягнула вже 5 матчів, тож команди прагнули змінити сумну статистику. Гості вийшли вперед першими, але VAR угледів положення поза грою. У схожій ситуації за 10 хвилин опинились господарі, але після ретельного перегляду їхній гол зарахували.

По перерві Сатріано влучним ударом головою відновив статус-кво. За трохи Іццо у схожому стилі результативно замкнув подачу з кутового і знову вивів господарів вперед, забивши, як виявилось згодом, вирішальний гол. Перемога принесла Монці 32 очки і підняла на дев'яту сходинку турнірної таблиці, Емполі з 28-ма пунктами став тринадцятим.

Аталанта розійшлась миром з Удінезе. Ловріч в середині тайму міг відкривати рахунок, але пробив впритирку зі стійкою. Згодом Бету виходив сам на сам з голкіпером, але не зумів обіграти останнього. В середині другого тайму Товен пробив з льоту по центру воріт, але Муссо встиг зреагувати. На останній хвилині бергамаски могли перевернути все з ніг на голову, але удар Толої у дев'ятку потягнув Сільвестрі. Як наслідок, нічия, яка залишила Аталанту шостою, а Удінезе дозволила піднятись на дев'яту сходинку.

Лаціо здобув нелогічну перемогу над Наполі – друга поразка лідера Серії А, майже 8 років очікування "орлів" завершені