В субботу 25-й тур чемпионата Италии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 25-й тур

Монца – Эмполи – 2:1

Голы: Чуррия, 20, Иццо, 67 – Сатриано, 51

Аталанта – Удинезе – 0:0

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В первом матче дня Монца принимала Эмполи. Обе команды в последних поединках существенно притормозили – безвыигрышная серия тосканцев достигла уже 5 матчей, поэтому команды стремились изменить печальную статистику. Гости вышли вперед первыми, но VAR усмотрел положение вне игры. В похожей ситуации через 10 минут оказались хозяева, но после тщательного просмотра их гол засчитали.

После перерыва Сатриано точным ударом головой восстановил статус-кво. Вскоре Иццо в похожем стиле результативно замкнул подачу с углового и вновь вывел хозяев вперед. Победа принесла Монце 32 очка и подняла на девятую строчку турнирной таблицы Серии А, Эмполи с 28-ю пунктами стал тринадцатым.

Аталанта разошлась миром с Удинезе. Ловрич в середине тайма мог открывать счет, но пробил впритирку со штангой. Впоследствии Бету выходил один на один с голкипером, но не сумел обыграть последнего. В середине второго тайма Товен пробил с лету по центру ворот, но Муссо успел среагировать. На последней минуте бергамаски могли перевернуть все с ног на голову, но удар Толои в девятку потащил Сильвестри. Как следствие, ничья, которая оставила Аталанту шестой, а Удинезе позволила подняться на девятую строчку.

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