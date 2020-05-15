Монпельє продовжив контракт із 42-річним ветераном Ліги 1

Французький Монпельє вирішив продовжити співпрацю з оборонцем Віторіно Хілтоном. У вересні ветерану виповниться 43.

Досвідчений бразилець підписав новий 1-річний контракт із "паладинами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Хілтон уже вдев'яте продовжує співпрацю з Монпельє після свого переходу в 2011-му. Бразильський центрбек допоміг оформити сенсаційне чемпіонство окситанців у сезоні 2011/12. Оборонець вже провів понад 300 матчів за Монпельє і вийшов на 6-те місце в списку гвардійців клубу.

У сезоні 2019/20 Віторіно Хілтон провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі. Раніше він захищав кольори Марселя, Ланса, Бастії, Серветта та Парани.

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