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Монпелье продлил контракт с 42-летним ветераном Лиги 1

17:35 35 Читати українською
Монпелье продлил контракт с 42-летним ветераном Лиги 1
Виторино Хилтон / Le Figaro

Французский Монпелье решил продолжить сотрудничество с защитником Виторино Хилтоном. В сентябре ветерану исполнится 43.

Опытный бразилец подписал новый 1-летний контракт с "паладинами", сообщает официальный сайт клуба.

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Хилтон уже в девятый раз продлевает сотрудничество с Монпелье после своего перехода в 2011-м. Бразильский центрбек помог оформить сенсационное чемпионство окситанцев в сезоне 2011/12. Защитник уже провел более 300 матчей за Монпелье и вышел на 6-е место в списке гвардейцев клуба.

В сезоне 2019/20 Виторино Хилтон провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ранее он защищал цвета Марселя, Ланса, Бастии, Серветта и Параны.

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Виторино Хилтон Виторино Хилтон Монпелье Монпелье Франция
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