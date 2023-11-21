Марсело Гальярдо двічі за останні півроку був близький до призначення на посаду головного тренера Севільї.

У травні минулого сезону спортивний директор Севільї призначив Хосе Луїса Менділібара тимчасовим наставником команди до кінця сезону та розпочав переговорний процес із Марсело Гальярдо. Про це інформує AS.

Бензема офіційно отримав нового тренера – Саудівська Аравія заманила одного з найтитулованіших наставників

Аргентинський фахівець мав очолити "нервіон" одразу ж після завершення сезону – сторони практично домовилися. Однак цій події "завадила" перемога Севільї в Лізі Європи. Преса разом із гравцями команди почали вимагати від Мончі продовження контракту з переможцем Менділібаром, що колишній спортдир клубу зрештою й зробив.

Початок сезону 2023/24 під керівництвом Менділібара у севільської команди не склався, і вже новий спортивний директор клубу – Вітор Орта – знову вийшов на зв'язок із Гальярдо. Повідомляється, що цього разу очолити команду аргентинцеві завадили фінансові обмеження Севільї. Клуб не потягнув запити Гальярдо і був змушений переключитися на кандидатуру Дієго Алонсо.

Нагадаємо, що днями Гальярдо очолив саудівський Аль-Іттіхад.

Севілья – Рома у ЗМІ: висміяний Моурінью, нове життя крилатого вислову Лінекера і конфуз під час телетрансляції фіналу