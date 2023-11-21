Марсело Гальярдо дважды за последние полгода был близок к назначению на пост главного тренера Севильи.

В мае прошлого сезона спортивный директор Севильи назначил Хосе Луиса Мендилибара временным наставником команды до конца сезона и приступил к переговорному процессу с Марсело Гальярдо. Об этом информирует AS.

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Аргентинский специалист должен был возглавить "нервион" сразу же по завершении сезона – стороны практически договорились. Однако этому событию "помешала" победа Севильи в Лиге Европы. Пресса вместе с игроками команды начали требовать от Мончи продления контракта с победителем Мендилибаром, что бывший спортдир клуба в итоге и сделал.

Начало сезона 2023/24 под руководством Мендилибара у севильской команды не задалось, и уже новый спортивный директор клуба - Витор Орта – снова вышел на связь с Гальярдо. Сообщается, что на сей раз возглавить команду аргентинцу помешали финансовые ограничения Севильи. Клуб не потянул запросы Гальярдо и был вынужден переключиться на кандидатуру Диего Алонсо.

Напомним, что на днях Гальярдо возглавил саудовский Аль-Иттихад.

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