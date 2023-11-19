Аль-Іттіхад знайшов для своїх зірок іменитого фахівця. Марсело Гальярдо спробує нав'язати боротьбу за чемпіонство Аль-Хілялю.

Нуну Ешпіріту Санту покинув клуб, оскільки не поладнав з головною зіркою команди Карімом Бензема. Аль-Іттіхад не витрачав час даремно і вже обрав нового тренера.

Бензема оформив хет-трик після звільнення "огидного" тренера, Аль-Хіляль без Неймара мчить до титулу: Саудівська Аравія

Як повідомляє прес-служба "тигрів", Марсело Гальярдо офіційно очолив клуб. Аргентинський тренер підписав контракт з Аль-Іттіхадом до 2025 року з можливістю продовжити ще на два роки. Марсело Гальярдо у грудні минулого року покинув Рівер Плейт, де він виграв усі внутрішні та континентальні трофеї (2014-2022). Зокрема, він двічі здобував Кубок Лібертадорес (2015, 2018).

Наразі Аль-Іттіхад перебуває на п'ятому місці в турнірній таблиці саудівської Про-ліги з 24 балами. Від Аль-Хіляля, який на першому місці, "тигри" відстають на 11 очок.