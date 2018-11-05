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Барселона, ПСЖ і ще 2 топ-клуби зацікавлені у запрошенні Мончі

21:50 784 Читать на русском
Барселона, ПСЖ і ще 2 топ-клуби зацікавлені у запрошенні Мончі
Рамон Мончі / reuters

Спортивний директор Роми Мончі може залишити римський клуб.

За інформацією Gazzetta dello Sport, Барселона, ПСЖ, Атлетіко і Манчестер Юнайтед полюють за спортивним директором Роми Рамоном Мончі, який займається трансферною політикою у римському клубі.

Мончі прокоментував можливий перехід у Барселону

Мончі займався продажем таких футболістів як Аліссон, Салах, Рюдігер, Наінгголан та інших гравців у топові клуби Європи.

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Теги
Атлетіко Атлетіко Рома Рома Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Італія Трансфери Рамон Мончі
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