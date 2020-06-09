Монако попрощався з Субашичем

Віце-чемпіон світу Даніель Субашич може повісити бутси на цвях.

Голкіпер Даніель Субашич наприкінці місяця покине Монако, повідомив офіційний сайт французького клубу.

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Чинний контракт хорвата з "монегасками" закінчується 30 червня і сторони не домовилися про його продовження.

35-річний воротар розпочав свої виступи за Монако у 2012 році, перейшовши туди з хорватського Хайдука. За вісім років він встиг провести за французьку команду 292 матчі і стати одним з найкращих воротарів в історії клубу – більше за нього за Монако зіграв лише легендарний Жан-Люк Етторі.

До слова, Даніель вигравав з Монако Лігу 2 у 2013 році, а в 2017 – Лігу 1. Того ж року "монегаски" дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, а Субашич був визнаний найкращим воротарем чемпіонату Франції. У 2018-му у складі збірної Хорватії він став віце-чемпіоном світу.

Минулого року Даніель зазнав травми і втратив місце в основному складі своєї команди. У поточному сезоні він зіграв за Монако лише один поєдинок у всіх турнірах, в якому пропустив 3 м'ячі. Подальше місце продовження кар'єри гравця поки невідоме.

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