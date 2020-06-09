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Монако попрощался с Субашичем

9 июня 22:35 49 Читати українською
Монако попрощался с Субашичем
Даниэль Субашич / Getty Images

Вице-чемпион мира Даниэль Субашич может повесить бутсы на гвоздь.

Голкипер Даниэль Субашич в конце месяца покинет Монако, сообщил официальный сайт французского клуба.

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Действующий контракт хорвата с "монегасками" заканчивается 30 июня и стороны не договорились о его продлении.

35-летний вратарь начал свои выступления за Монако в 2012 году, перейдя туда из хорватского Хайдука. За восемь лет он успел провести за французскую команду 292 матча и стать одним из лучших вратарей в истории клуба – больше него за Монако сыграл только легендарный Жан-Люк Эттори.

К слову, Даниэль выигрывал с Монако Лигу 2 в 2013 году, а в 2017 – Лигу 1. В том же году "монегаски" дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а Субашич был признан лучшим вратарем чемпионата Франции. В 2018-м в составе сборной Хорватии он стал вице-чемпионом мира.

В прошлом году Даниэль получил травму и потерял место в основном составе своей команды. В текущем сезоне он сыграл за Монако лишь один поединок во всех турнирах, в котором пропустил 3 мяча. Дальнейшее место продолжения карьеры игрока пока неизвестно.

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Франция Даниэль Субашич Даниэль Субашич Хорватия Хорватия Монако Монако
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