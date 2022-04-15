Програму 32-го туру Ла Ліги відкривав поєдинок у Сан-Себастьсяні, де Реал Сосьєдад приймав Бетіс. Зустріч мала дуже важливе значення – господарі йшли всього в трьох очках від четвертої позиції, а гостям не вистачало одного. По суті, це була битва за Лігу чемпіонів (хоча перемога Атлетіко в неділю може відкинути команди назад).

Величезна відповідальність за результат призвело до того, що битва за ЛЧ виявилась не дуже цікавою. В першій половині гри можна пригадати хіба шо постріл Ісака з лінії штрафного, який пішов по центру і який взяв Браво – це був найбільш конкретний момент Сосьєдада у матчі взагалі. Бетіс до перерви мав лишень кілька негострих замикань з кутових.

В другому таймі "вердібланкос" діяли дещо гостріше. Так, на 61-й хвилині Каналес небезпечно пробив зі штрафного (м'яч пройшов поруч з ближньою дев'яткою), а на 78-й з дистанції бахнув Фекір – повз дальню стійку. Це були чи не найгостріші епізоди у всьому поєдинку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульотву нічию.

Внаслідок "мирової" обидві команди залишились поза зоною ЛЧ. Бетіс йде п'ятим із 57 очками, поступаючись Атлетіко за додатковими показниками, а Реал Сосьєдад тримається шостим з 55 заліковими балами.

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